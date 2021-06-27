شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة أبوظبي تدرس أنظمة الرذاذ الملائمة لمسارات المشي والجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً تجريبياً لاستخدام الرذاذ المنعش في مسارات المشي والجري الرياضية في أبوظبي، حرصاً منها على توفير أرقى المرافق الترفيهية والرياضية التي تتيح لمستخدميها مرافق ذات مواصفات عالمية تحقق لهم السعادة، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة لجميع السكان والزوار، وتعزز جودة خدمات البنية التحتية المقدمة من البلدية.

ويتضمن المشروع التجريبي دراسة استخدام أنظمة الرذاذ على مسارات المشي السريع والجري في منتزه مدينة محمد بن زايد العام، واشتمل على تجريب 4 أنواع مختلفة من أنظمة الرذاذ لاختيار أفضلها، بناء على جودة الأنظمة ومدى ملاءمتها مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المستخدمين من خلال استبيان إلكتروني للأنواع التالية:

(Totem،Arch،Mist Cooling Fans،Mist Lines )

وحول الآثار المتوقعة لتطبيق أنظمة الرذاذ، أكدت البلدية أن هذا المشروع يحقق عدة فوائد، منها على سبيل المثال:

تطبيق مواصفات تتماشى مع أفضل الممارسات في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة من خلال التشجيع على ممارسة رياضة المشي والجري في الصيف، مما يسهم في زيادة رضى الجمهور عن الخدمات المقدمة.