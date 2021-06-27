شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فائزاً بجائزة المبدع الصغير المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت د.إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الأحد، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تقام تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

وفاز بالجائزة 17 مبدعاً صغيراً، في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية، من بين 4 آلاف تقدموا للجائزة.

وقالت عبد الدايم: إن الجائزة تعد رائدة وفريدة من نوعها، وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى، تعبيراً عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم، وتقديراً منها لمواهبهم وإبداعاتهم.

وأضافت أن المتقدمين للجائزة كانوا من كل أقاليم مصر ومحافظاتها، وأنهم دخلوا في منافسة شريفة في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية، معبرة عن سعادتها لمشاركة عدد من ذوي الهمم، وأبناء دور وجمعيات الرعاية.

وأوضحت أن الأعمال المقدمة خضعت للتحكيم، من خلال لجان متخصصة، ووفق معايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها.

وأشار د.هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إلى أن النشء تنافسوا على مدار ٤ أشهر في إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم، في مجالات الجائزة، التي تلقت أكثر من ٤ آلاف عمل، مما يؤكد أن نهر الإبداع في مصر لن ينضب أبداً، ولفت إلى الحضور المتميز لأبناء محافظات الصعيد، خاصة الإناث.