شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة القاسمية تصدر مجلتين علميتين محكّمتين نصف سنويتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استكمالاً لدورها الأكاديمي وتعزيزاً لجودة البحث العلمي، أصدرت الجامعة القاسمية، مشكاتين بحثيتين، عبر الإصدار الأول لمجلتيها المحكمتين: «الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية»، و«الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي».

وأشار الدكتور عوّاد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة، أن الجامعة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، ما زالت تشرقُ كلّ يوم بإنجاز جديد، على اعتدال في الرؤية، وعالمية في الرسالة، وبصيرة في احترام الثقافات. وتسعى في هذه الأرض الطيبة، لتكون نبتة علميّة طيبة، ناضجة عالية في الثريا، تؤمن بالبحث العلميّ الموضوعيّ الجادّ.

وأشار إلى أنّ المجلتين تُعنيان بنشر الدراسات والمقالات العلمية التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي، من حيث الأصالة، ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق، في إطار اختصاص كل مجلة بالاعتماد على سياسة المراجعة المزدوجة، لتوفير منصة للباحثين من كل أنحاء العالم. وتأتي الإصدارات في صورتين: مطبوعة وإلكترونية. وتقبل الأوراق البحثية المكتوبة بالعربية والإنجليزية، وتلتزم بمبادرة الوصول المفتوح للجميع، وإتاحة الوصول إلى جميع مقالاتها العلمية فور نشرها. وتهدف المجلتان إلى خدمة الباحثين والدارسين بما يمكنهم من نشر بحوثهم المختلفة في تخصص المجلتين.

والمجلتان علميتان نصف سنويّتين تصدران في شهري يونيو وديسمبر، وهما محكمتان متخصّصتان، تحظيان بترقيم دولي وتستقبلان البحوث العلميّة الموضوعيّة الرصينة في مجالهما، وتخضع هذه البحوث للتحكيم العلمي ضمن أعلى معايير النزاهة العلميّة بنظرات عميقة فاحصة من صفوة من علماء العالم العربيّ والإسلاميّ والإنسانيّ.