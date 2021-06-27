القوى العاملة: الخميس إجازة بالقطاع الخاص بدلا من الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصدرت وزارة القوى العاملة، كتاباً دوريا لمديريات القوى العاملة علي مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري الثورة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، في بيان، إن ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأكد الوزير أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.