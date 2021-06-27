شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف لتقنية المياه توقع عقداً مع أمانة محافظة جدة بـ 115.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ‫أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع أمانة محافظة جدة لتشغيل وصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة‬.‬‬‬‬‬

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد تبلغ 115.316 مليون ريال، علماً بأن مده العقد 36 شهر ميلادي من تاريخ استلام الموقع.

وبحسب البيان، ستقوم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بتنفيذ أعمال الصيانة وأعمال تحسين الشبكات التابعة لمياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة‬.‬‬‬‬‬

وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذ المشروع خلال النصف الثاني من العام المالي 2021، علماً بأنه لا يوجد أطرف ذات علاقة.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الحالي للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.