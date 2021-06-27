شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" تنتهي من اكتتاب المرحلة الثانية لرأس المال بنسبة تغطية 1550% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تغطية الطرح المتبقي من أسهم حقوق الأولوية بنسبة 1550%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المباعة بلغت 1.722 مليون سهم، بإجمالي عائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ 37.451 مليون ريال.

وبحسب البيان، بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 21.75 ريال للسهم الواحد، فيما بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 20.229 مليون ريال.