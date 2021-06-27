شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" تنتهي من اكتتاب المرحلة الثانية لرأس المال بنسبة تغطية 1550% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تغطية الطرح المتبقي من أسهم حقوق الأولوية بنسبة 1550%.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المباعة بلغت 1.722 مليون سهم، بإجمالي عائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ 37.451 مليون ريال.
وبحسب البيان، بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 21.75 ريال للسهم الواحد، فيما بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 20.229 مليون ريال.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الاكتتاب في الأسهم الجديدة لرأس المال تم تغطيتها بنسبة بلغت 88.12%.
وكانت عمومية لازوردي قد اعتمدت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع رأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريالـ بنسبة زيادة تبلغ 33.72%.
وبحسب بيان سابق، سيرتفع عدد الأسهم من 43 مليون سهم إلى 57.5 مليون سهم، بنسبة زيادة 0.3372 حق لكل سهم.
تجدر الإشارة إلى أن لازوردي حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.4% في جميع قنواتها ومناطق انتشارها الجغرافي، وخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 2.5% رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات.