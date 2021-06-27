شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية و "كفاءة الانفاق" توقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بجودة المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم، مذكرة تفاهم مشترك في مقر الأمانة بالدمام.

وتهدف المذكرة إلى رفع كفاءة وفاعلية الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة، وتحديد فرص كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية؛ بما يحقق الكفاءة، كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في مبادرة تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق.

واستعرضت الأمانة خلال التوقيع، تطبيق منهجية كفاءة الإنفاق، ودور الهيئة في دعم جهود التغيير وممارسات الكفاءة، وتبني القيادة للكفاءة من خلال تشكيل لجنة لها، واللجان التوجيهية والتنفيذية وفرق العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وعقد الاجتماعات الدورية، لمتابعة تنفيذ مخرجات تلك الاجتماعات، والبدء بتفعيل منهجية خارطة الشركاء، كما عُرض تفعيل منهجية خارطة الشركاء في الأمانة، واستعرضت فرق الأعمال المشتركة مع أمانة الشرقية والتي تناولت برنامج استدامة كفاءة الانفاق ومشروع تطوير كفاءة الخدمات الحكومية ومشاريع الأمانة ومسارات الدعم المقترحة.

وأشاد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بالجهود التي تقوم عليها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وبما يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الأمانة ماضية في رفع استدامة برنامج كفاءة الإنفاق، والخروج بمبادرات وفرص جديدة لكفاءة الإنفاق، منوهًا بالفرص المحورية التي بدأت الأمانة بتنفيذها.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبد الرزاق العوجان، شرحًا لمشروع تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال نبذة عامة عن رحلة تطوير كفاءة الخدمات الحكومية التي تبدأ بدراسة الوضع الحالي، ثم اختيار الخدمة، وبعدها حلول رفع الكفاء وتنتهي بالأثر، كما استعرض خطوات متابعة المشروع حتى الوقت الحالي، والذي بدأ بحساب التكاليف العامة للخدمات وسينتهي بتحليل التكاليف التفصيلية للخدمات