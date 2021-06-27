«الدار»: 12 شركة تتنافس على محفزات بمليون درهم من «منصة»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الدار العقارية (الدار) اختيار 12 شركة للمرحلة النهائية في الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال الخاص بها (منصة) الذي يُقام لمدة ستة أشهر بهدف تنمية المواهب وتطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة في قطاع التجزئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد سجلت هذه الدورة من البرنامج 260 مشاركة من مشاريع وشركات ناشئة إماراتية وخليجية وعالمية؛ أي ما يتخطى ضعف عدد المشاركات في الدورة الأولى.

وتم إنشاء برنامج «منصة» تماشياً مع استراتيجية «الدار» للابتكار، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المواهب والمفاهيم الريادية. ويتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع «ستارت إيه دي» (startAD)، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة «تمكين». ويقدم البرنامج للمرشحين النهائيين مجموعة واسعة من الفرص لتطوير أفكارهم وبناء المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في شركاتهم الناشئة، وتحقيق مزيد من التوسع والنمو. كما ستحظى الشركات المختارة بالتدريب والتوجيه من نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال وتجارة التجزئة والتكنولوجيا.

وسيحصل الفائزون الذين سيتم اختيارهم من بين المرشحين النهائيين على محفّزات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم. وفي ما يلي قائمة الشركات الـ12 المرشحة للمرحلة النهائية:

شركات التكنولوجيا الناشئة:

«iModah»: هي عبارة عن منصة تم تطويرها في دولة الإمارات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء والمنتجات لتقديم توصيات ملابس فردية تناسب ذوق كل شخص.

«Footprints»: هي عبارة عن منصة تسويق من رومانيا تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وتستخدم التنميط السلوكي لتوقع الخطوات التالية للمستهلكين من أجل الارتقاء بتجربة العملاء.

«DesignHubz»: هي عبارة عن منصة تم تطويرها في دولة الإمارات، وتسعى إلى تحسين مواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات والمتاجر الرقمية، باستخدام الواقع المعزز الذي يمكن المستخدمين من تجربة الملابس افتراضياً.

«Venuex»: منصة يقع مقرها في المملكة المتحدة، وتحوّل المتاجر التقليدية إلى متاجر افتراضية وتحوّل تجربة التسوق إلى المنصات الرقمية.

«I Hear You»: هو تطبيق للهاتف المتحرك، تم تطويره في دولة الإمارات ويستخدم لوحة مفاتيح بلغة الإشارة والرسومات ثلاثية الأبعاد للحروف، ويقوم بترجمة النصوص والأوامر الصوتية إلى لغة الإشارة أو العكس.

«Situm»: تطبيق إسباني يعمل بتقنية تحديد المواقع في الأماكن المغلقة بدقة عالية، مما يحل مشكلة عدم توافر أنظمة تنقل داخلية.

مشاريع تجارة التجزئة:

«Jackie’s Kitchen»: هو مطعم قائم على مفهوم أمريكي فريد ويختص بتقديم الطعام على الطريقة الأمريكية الجنوبية الأصيلة في مكان حضري أنيق.

«Padel Box»: تأسس المشروع في دولة الإمارات، وهو عبارة عن مفهوم رياضي للعب «بادل تنس»، وهي رياضة حماسية تجمع بين الإسكواش والتنس.

«A Block»: هو مقهى تأسس في دولة الإمارات، ويتميز باستقبال أصحاب الحيوانات الأليفة برفقة حيواناتهم.

«Therapie»: هي مفهوم جديد كلياً تم تطويره في دولة الإمارات، ويوفر منصة علاجية شاملة وخدمات استشارة اجتماعية.

«Bound No. 82»: هو متجر تأسس في دولة الإمارات، ويقدم مجموعة من قطع ديكورات المنازل عالية الجودة التي يتم تصنيعها باستخدام التقنيات التقليدية والمواد المستدامة.

«Playcation»: مفهوم تم تطويره في المملكة المتحدة، وهو عبارة عن مساحة مخصصة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة تعزّز التفاعل الاجتماعي والعمل كفريق واحد من خلال التعلم باللعب.

وقال سعود خوري الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: «يشكل العدد الهائل من المشاركات ومستوى الجودة والإبداع خلال الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال «منصة»، دليلاً دامغاً على غنى منطقتنا بالمواهب الريادية المتميزة ويبعث الأمل بقدرتها على اكتشاف واحتضان مزيد من الشركات الناشئة التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات».

وأضاف: «لدينا مجموعة قوية من الشركات المتنافسة في المرحلة النهائية من برنامج منصة بدورته الثانية، وستتاح لكل منها فرصة مميزة للمساهمة بفاعلية في قيادة مستقبل قطاع التجزئة في دولة الإمارات. نفتخر بمواصلة جهودنا لدعم وتمكين الابتكار في قطاع تجارة التجزئة من خلال الاستثمار في الأفكار الخلاقة والمفاهيم المبدعة القادرة على وضع تصور جديد لرحلة العملاء وتجربتهم».