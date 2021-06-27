شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمهرجانات» تعلن أجندة الدورة 24 لـ«صيف دبي» مطلع يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 10 أسابيع حافلة بعروض التسوق والسياحة

سحوبات على سيارات فاخرة وقسائم مشتريات غير مسبوقة

مراكز التسوق والفنادق تقدم أسعار تنافسية لاستقطاب الزوار

سحب على 6 سيارات بقيمة 700 ألف درهم

أحمد الخاجة: دبي ترسخ مكانتها وجهة سياحية آمنة ومفضلة للعائلات

دبي:”الخليج 365”

تنطلق الدورة الـ24 من مفاجآت «صيف دبي» مطلع يوليو/ تموز المقبل على مدار 10 أسابيع تشمل عروض وتخفيضات التسوق بالإضافة إلى عشرات عروض الترفيه، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر تقدم تخفيضات تتراوح بين 25 و75%.

وتشهد فعاليات «صيف دبي» انطلاق «عرض 12 ساعة من التخفيضات» 1 يوليو من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء في «مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وماي سيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر الشندغة مع تقديم المتاجر تخفيضات تصل إلى 90% فيما تزخر مراكز التسوق بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية لتقدم لمرتاديها قيمة إضافية وجوائز قيمة فيما تقدم المنشآت الفندقية في دبي باقات ترويجية رائعة لضمان الإقامة.

ويرحب «عالم مدهش» بزواره بصحبة الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة من 8 يوليو وحتى 28 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي.

وساهمت مفاجآت صيف دبي على مر السنوات الماضية في تعزيز مكانة دبي على خارطة التسوق والسياحة العالمية، باعتبارها وجهة صيفية عائلية مفضلة لسكان المدينة وزوارها من جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وجرى الإعلان عن أجندة فعاليات الحدث خلال مؤتمر صحفي بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والشراكات الاستراتيجية، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية، وسهيلة غباش، مدير إدارة الفعاليات.

عطلة الصيف

وتقدم الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة لمواطني ومقيمي دولة الإمارات الذين يختارون قضاء عطلة الصيف داخل الدولة، بالإضافة إلى الزوار القادمين من الخارج.

مكانة دبي السياحية

ويسلط الحدث الضوء على مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة، حيث تتبع جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق والمعالم السياحية المشاركة إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وجهة مفضلة للعائلات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:« تقدم الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي 10 أسابيع من الفعاليات ترسخ تجارب التسوق والترفيه التي يستمتع بها سكان المدينة وزوّارها في بيئة آمنة مكانة دبي العالمية باعتبارها وجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف الحالي».

وأضاف الخاجة، تكتسب مفاجآت صيف دبي هذا العام أهمية خاصة كونها تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الذين يختارون الاستمتاع بإجازتهم داخل الدولة بدلاً من السفر إلى الخارج، وهو ما سيساهم في تشجيع السياحة الداخلية التي تعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتعافي القطاع.

وأوضح الخاجة «يعد هذا العام مميزاً بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تستضيف الإمارة معرض«إكسبو 2020 دبي» بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، كما تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها في 2 ديسمبر، فيما تقدم دورة العام الحالي من مفاجآت «صيف دبي» العديد من العروض الترويجية والفعاليات العالمية، لتشكل نقطة انطلاق لتعافي قطاع السياحة في دبي خلال 2021 وما بعده».

عطلة نهاية الأسبوع

تشمل الاحتفالات الافتتاحية لدورة العام الحالي من مفاجآت «صيف دبي» العروض الضوئية المذهلة التي ستُقام في اثنين من أشهر معالم المدينة وهما: «دبي فستيفال سيتي مول» من خلال عرض «تخيّل» في الساعة 7:57 مساءً، ودبي مول وبرج خليفة عبر عرض نافورة دبي الراقصة في الساعة 8 مساء.

عروض التجزئة

تحتضن مفاجآت صيف دبي مرةً أخرى مجموعة من فعاليات التجزئة والتخفيضات الأكثر شهرة، إلى جانب العروض الترويجية والصفقات التي تنال إعجاب المتسوقين من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها.

وسيشهد عرض تخفيضات الصيف الذي يستمر طوال مدة مفاجآت صيف دبي مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و3500 متجر تقدم جميعها تخفيضات تتراوح بين 25 و75 %.

وتقام هذا العام أيضاً فعالية «عرض 12 ساعة من التخفيضات» مع انطلاق مفاجآت صيف دبي يوم 1 يوليو، حيث يدعو سكان دبي وزوارها إلى استكشاف التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 90% من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً.

وتشمل عروض مفاجآت صيف دبي هذا العام عرض جائزة مدهش اليومية الكبرى المتاح للمتسوقين في ابن بطوطة مول ونخيل مول.

مراكز التسوق

يستضيف سيتي ووك مع بداية مفاجآت صيف دبي شخصيات السنافر وستتحول ساحة سيتي ووك حتى يوم 17 يوليو إلى أرض العجائب على طراز السنافر مع الكثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة.

ومن جانبه ينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية ليستمتع بها الأطفال.

المأكولات والمشروبات

تشهد الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي إطلاق فعالية أسبوع المطاعم خلال الصيف، حيث يمكن لعشاق الطعام زيارة عدد من أفضل المطاعم في دبي وتناول وجبات الفطور والغداء والعشاء بأسعار تنافسية للكبار والصغار.

فعاليات بأنحاء المدينة

يستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف بمجموعة من العروض الصيفية حيث يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض مجاناً عند مرافقة شخص بالغ، وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

وسيُقام مهرجان باليت الإقليمي في 1 و2 يوليو، وهو مهرجان مسرحي متعدد اللغات يقام في دبي للمرة الأولى وتستقبل دبي أوبرا المغنية فايا يونان على خشبة المسرح لإحياء حفل موسيقي.

السحوبات والجوائز

توفر مفاجآت صيف دبي هذا العام العديد من السحوبات والعروض الترويجية والهدايا والجوائز الكبرى على مدى 10 أسابيع. حيث يقدم عرض «تسوق واربح» للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة.

6 سيارات

وسيتم توزيع 6 سيارات بقيمة إجمالية 700 ألف درهم بين 1 يوليو و14 أغسطس، بينما سيتم إجراء السحوبات أيام 9 و16 و23 و30 يوليو، و6 و14 أغسطس وتستضيف متاجر «جمبو» للإلكترونيات عرض مهرجان الهواتف المتحركة 2021.

سيارة مرسيدس

يمكن لمتسوقي مفاجآت صيف دبي الفوز بسيارة مرسيدس C200 جديدة و25,000 درهم نقداً مع عرض يستمر طوال فترة الصيف.

ويفتح سحب مرسيدس خلال مفاجآت صيف دبي أبواب المشاركة أمام سكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء قسيمة خاصة في محطات بترول إينوك وإبكو، ومتاجر زوم، والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، والوجهات الأخرى مقابل 150 درهماً فقط.



مدهش ودانة

يرحب عالم مدهش مرةً أخرى بالأطفال من جميع الأعمار ليستمتعوا بمجموعة كبيرة من المغامرات والألعاب والأنشطة التعليمية والترفيهية وغيرها الكثير بصحبة الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة، وذلك من 8 يوليو وحتى 28 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي.

العروض الفنية المباشرة

يبهر مجموعة من الفنانين العالميين المتسوقين من خلال عروض فنية مباشرة طوال مفاجآت صيف دبي. حيث يمكن لسكان دبي وزوارها البحث عن العروض الفنية بما في ذلك العروض الراقصة التقليدية من روسيا، والهند، وإسبانيا، والمكسيك، ولبنان، والمغرب، والبرازيل وغيرها في عدد من الوجهات.



عروض الفنادق

تعد مفاجآت صيف دبي الوقت المثالي للاستمتاع بعطلة الصيف داخل المدينة في عدد من أفضل الفنادق والمنتجعات التي تقدم باقات كبرى على الإقامة الفندقية.

الشركاء والرعاة

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين مثل:«طيران الإمارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبنك رأس الخيمة الوطني وماجد الفطيم ومراس – دبي القابضة وميركس ونخيل مولز وميركاتو مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مول، وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول».