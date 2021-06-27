شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يوافق رسمياً على مشاركة حجازي في الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم اتحاد الكرة المصري موافقة رسمية من نادى اتحاد جدة السعودي، على مشاركة مدافعه الدولي أحمد حجازي مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى أولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

ووضع شوقي غريب، اسم أحمد حجازي ضمن القائمة المرشحة للمشاركة في أولمبياد طوكيو، إلا أن القرار النهائي في يد اتحاد جدة السعودي وهو ما وافق عليه النادي السعودي الذي أرسل موافقة رسمية على مشاركة اللاعب في الأولمبياد.

وحدد شوقي غريب، يوم 6 يوليو المقبل موعداً لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعباً هم الذين وقع عليهم الاختيار في القائمة النهائية.

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين فى شهر يوليو قبل السفر يوم 16 يوليو إلى طوكيو تمهيدا للمشاركة في الأولمبياد.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقي الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.