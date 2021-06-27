شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة الذهبية لميريهان حسين ودانة الطويرش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن منحها الإقامة الذهبية في الإمارات، وشاركت متابعيها عبر «إنستجرام» صورة لها من دبي، وجّهت من خلالها الشكر للدولة على منحها الإقامة الذهبية، كما أثنت على جهود هيئة الثقافة والفنون بدبي؛ لمنح نجوم الفن والمبدعين في العالم العربي تلك الإقامة، وكتبت معلقة: «شكراً جزيلاً على منحي الإقامة الذهبية في الإمارات الحبيبة، شكراً هيئة الثقافة والفنون بدبي.. شكراً الإمارات حكومة وشعباً».

من ناحية أخرى، شاركت الإعلامية و«البلوجر» الكويتية دانة الطويرش فيديو على حسابها في «إنستجرام» أعلنت من خلاله حصوله هي الأخرى على الإقامة الذهبية، وكتبت معلقة على الفيديو «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحصولي على الإقامة الذهبية لفئة المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الإلكتروني، شكراً الإمارات، شكراً دبي.. الكويت هي عيني ودبي نظرها، أنا بين أهلي وناسي وأصدقائي ومتابعيّ من العالم أجمـع.. دامت دياركم كالأيادي البيضاء تمد يدها للقاصي والداني ودامت قلوبكم صافية تحتضن الجميع بكل حب ومودة.. دمتم في أمن وأمان وعز وازدهار».