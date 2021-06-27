شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يرأس اجتماع لجنة الميزانية العامة لمناقشة الخطة الخمسية 2022 - 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد في قصر الوطن، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر الاجتماع محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وممثلين عن وزارة المالية.

وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد المتعلقة بدورة الميزانية لسنوات الخطة 2022 - 2026، إضافة إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة المالية من أجل إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 بناءً على المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 26 بشأن المالية العامة.

واستعرض الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للحكومة الاتحادية خلال سنوات الخطة الخماسية 2022 - 2026 استناداً إلى تقديرات الجهات الاتحادية لإيراداتها ومصروفاتها المرتبطة ببرامج الخطة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات لإعداد مشروع ميزانية الاتحاد العامة للسنوات الخمسة القادمة وفق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق رؤية دولة الإمارات حول الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف المالي للحكومة الاتحادية في ضوء تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد في سنة 2021 من خلال المصروفات والإيرادات العامة التي تمت خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والتي أظهرت تحسناً ملموساً، نتيجة تعافي الأنشطة الاقتصادية من جائحة "كوفيد-19" وانتعاش مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

