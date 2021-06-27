شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى فاعليات المؤتمر العالمى "4 أعوام من الآن" 4YFN ببرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) عن مشاركتها في مؤتمر "4 أعوام من الآن" 4YFN، المعني بعرض أحدث ابتكارات الشركات الناشئة حول العالم بحضور المستثمرين والشركات العالمية من أجل تعزيز فرص الشراكات والمشروعات والأعمال.

يقام المؤتمر على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو الجارى وحتى 1 يوليو 2021.

وترعى الهيئة 8 شركات مصرية ناشئة في المؤتمر انطلاقًا من دورها لدعم رواد الأعمال وتحفيز وتعزيز بيئة الابتكار كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبهدف تسليط الضوء على النمو المتسارع والنجاحات المتتالية التي تحققها مصر في مجال ريادة الأعمال وجذب أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: "عازمون على دعم الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة لتوسيع شبكة أعمالها وربطها بالمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن أحدث الحلول الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة".

وأوضح محفوظ أن الهيئة تحرص على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاركة في المعارض والمحافل الدولية المتخصصة في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج لمصر باعتبارها مركز إقليمي متميز في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والتزامها بمساعدة الشركات المحلية الناشئة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وتشارك الهيئة بمعرض هذا العام بجناح مساحته 200 متر تعزيز تواصل وتشبيك الشركات الناشئة مع كبار المستثمرين والشركات العالمية. وتقوم الهيئة بخلاف تنظيم وإدارة الجناح المصري في المعرض بعدد من الأنشطة الترويجية مثل تنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية الناشئة العارضة والمستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة.

يشار إلى أن معرض الشركات الناشئة المتخصص 4YFN هو من أكبر التجمعات المتخصصة للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار حيث يقام على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress والذي يعد أيضًا أكبر وأضخم منصة في العالم لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات صناعة الهواتف المتنقلة، حيث تشارك فيه عدد من الدول ويتجاوز عدد حضور آلاف الشركات والمستثمرين من قادة وعمالقة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.