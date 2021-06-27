شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو ريت يقرر توزيع أرباح بقيمة 9.2 مليون ريال عن الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 9.150 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن التوزيعات ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.1525 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.525% أي ما يعادل 6.10% على أساس سنوي.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 4 يوليو المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من العام 2021، بقيمة 9.150 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.1525 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.525% أي ما يعادل 6.10% على أساس سنوي.

وكانت سدكو كابيتال قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن العام 2020، 33.2 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.555 ريال سعودي لكل وحدة.

و"سدكو كابيتال ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية.