شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار الاقتصادية" تؤجل تسديد الدفعة الأولى من قرض "المالية" حتى يونيو 2024 بعد رسملة العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن حصولها على موافقة وزارة المالية، برسملة العمولات للأعوام 2019 و2020 و2021، والبالغ مجموعها 363.964 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن المبلغ المتأتي من رسملة العمولات سيتم إضافته لقيمة القرض البالغ 5 مليارات ريال سعودي ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.363 مليوار ريال.

وبحسب البيان، سيتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية أعلاه بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024، ولمدة ستة سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.660 مليون ريال لكل دفعة باستثناء أخر دفعة تنتهي في يونيو 2030 بقيمة 800 مليون ريال سعودي.

يُذكر أن إعمار قد حصلت، في يناير 2020، على موافقة وزارة المالية على تأجيل تسديد الدفعة الأولى من قرض وزارة المالية لمدة سبعة أشهر ليكون في يناير 2021.

يُذكر أن الدفعة الأولى كانت متوجبة السداد في شهر يونيو 2020، على أن تبقى أحكام وشروط القرض في اتفاقية عقد القرض والاتفاقية الملحقة الخاصة بالتمديد دون اختلاف.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت اتفاقية، في العام 2015، مع وزارة المالية السعودية بخصوص القرض الذي حصلت عليه الشركة من الوزارة في العام 2011 بقيمة 5 مليار ريال سعودي.

وتنص الاتفاقية على تمديد فترة السماح للتسديد لمدة خمس سنوات إضافية بحيث تكون أول دفعة مستحقة في العام 2020، وباقي الدفعات على سبعة سنوات تنتهي في 2026.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.