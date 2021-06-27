شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز والتصنيع تبدأ توزيع أرباح بـ 37.5 مليون ريال في 6 يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بدء توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2020، بقيمة 37.5 مليون ريال، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو المُقبل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.