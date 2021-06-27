شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي " توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 20 مليون ريال مع العربي الوطني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية، بقيمة 20 مليون ريال، تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك العربي الوطني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مدة التسهيلات ستكون سنة، علماُ بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر من الشركة.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.16% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال خلال التسعة أشهرالأولى من عامها المالي، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.