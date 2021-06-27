شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة للاستثمار تتقدم للسوق المالية بطلب زيادة رأسمالها بحقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تقديمها، يوم الخميس، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في نوفمبر 2020، بزيادة رأس مال الشركة بـ 120 مليون ريال وذلك بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالاضافة الى خفض نسبة خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 994.6 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 380.8 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 994.874 ألف ريال سعودي وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثيرها المباشر على قطاع العقارات والتأجير.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية غير المتكررة والمتعلقة بمصاريف ملف زيادة راس مال الشركة.