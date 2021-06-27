شكرا لقرائتكم خبر عن "الرشيد "البيع عبر مزاد علني مرئي للعقارات التي تمتاز بمواقعها وتعدد استثماراتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مجلس تصفية تركة صالح الراجحي وإتقان العقارية "يعلنان 27ذي القعدة لعام 1442هـ موعدًا للمزاد العلني الخامس عشر لثلاث عقارات متميزة بمكة المكرمة وجدة

أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ بالتعاون مع شركة إتقان العقارية عن اكتمال كافة التجهيزات لإطلاق المزاد العلني المرئي الخامس عشر لثلاث عقارات مميزة بمكة المكرمة ومحافظة جدة تزيد مساحتها الإجمالية على 12 ألف متر مربع بقلب العاصمة المقدسة وعروس المصائف جدة وذات عوائد استثمارية مميزة .

وحدد مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي ومجموعة إتقان العقارية المسوق الحصري يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، الموافق *السابع* من شهر يوليو للعام 2021م، موعداً لانطلاق المزاد المرئي وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وفق الاجراءات الإحترازية، وعبر المنصات الرقمية للشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية في تصريح له بهذه المناسبة أن العقار الأول مجمع فلل الحدائق بحي النعيم بجدة والذي يقدر مساحته الإجمالية بـ 9,377.57 متر مربع ويضم 14قطعة تجارية وسكنية، على شارع تجاري، منوهاً إلى تميز المجمع بموقعه المتميز الذي يبعد عن المطار 2,5 كيلومتر، ويحده شرقًا طريق المدينة المنورة أشهر الطرق التجارية بجدة ويتمركز المجمع بقرب مجمع العرب وبوسط حي يكتظ بالقصور والفلل الراقية .

وبين "الرشيد "أن العقار الثاني هي أرض "ريع بخش "والتي تقع قرب شارع أجياد العام الموصل للحرم وتقدر مساحتها 1,157متر مربع ، في منطقة الفنادق وإسكان الحجاج والمعتمرين، مبيناً أن الأرض تحمل تصريح لبناء مجمع سكني من عشرة أدوار بأحد الأحياء الهادئة القريبة من الحرم المكي .

وأشار عبدالعزيز الرشيد أن العقار الثالث هي أرض المعابدة التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 2,368.49 متر مربع والمستخدمة لغرض السكني والتجاري، مشيراً إلى أن من مميزات الأرض أنها تقع بداية شارع ريع ذاخر التجاري المتصل بطريق المسجد الحرام المؤدي للحرم المكي ويقع عليه مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، ويصل طريق ذاخر بطريق الملك فيصل المؤدي لشرق مكة ومدينة الطائف.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية إلى أن ما يميز عقارات الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي - رحمه الله - التنوع والتفرد في مواقعها واستثماراتها، حيث المشاريع ذات العوائد الاستثمارية المجدية والأراضي ذات الاستخدامات المتعددةفي أميز المواقع وأشهرها .

ودعا الأستاذ عبدالعزيز الرشيد في ختام - تصريحه -المستثمرين الراغبين في الدخول في المزايدة والمزاد الاطلاع على كراسة شروط الدخول للمزاد والمزايدة عبر منصات الشركة الرقمية وحساباتها بالتواصل الاجتماعي ، أو بالاتصال على الرقم الموحد 920001019 ، مؤكداً أن توقيع كراسة المزايدة قبل انعقاده شرط اساسي للمشاركة فيه .

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية "نجحت في تسويق عدداً من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالمملكة ومنها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي التي نفذت له عدداً من المزادات والتي بلغت ١٤ مزاد.