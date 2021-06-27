شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق المرحلة الأولى للفواتير الإلكترونية.. 4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -مدير مشروع الفوترة الإلكترونية: حفظ الفاتورة الإلكترونية ملزمة للجميع

قال مدير مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بهئية الزكاة والضريبة والجمارك المهندس عبدالله الفنتوخ، إن الفواتير الإلكترونية ستطبق على مراحل حتى يكون عمليا، موضحا أن المرحلة الأولى للفواتير الإلكترونية ستطبق في 4 ديسمبر القادم وستكون على مراحل الأولى تبدا بالإصدار من قبل المورد ثم المشاركة مع المشتري وحفظ الفاتورة الإلكترونية وملزمة لجميع مكلفي ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الفنتوخ خلال ورشة عمل افتراضية بعنوان "الفوترة الإلكترونية .

أنه يجب على المكلفين الالتزام بالمتطلبات حسب كل مرحلة .

وأضاف إلى أن الهدف منها هو حفظ وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني في نظام خاص للفاتورة الإلكترونية، موضحا:” أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة”.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في 1 يناير المقبل وستكون على عدة مراحل، مبينا أنها مرحلة التكامل وهي الهدف الأساسي من وجود هذه المنظومة للربط بين الهيئة والمكلفين.