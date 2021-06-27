شركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان تفتتح مقرها الإقليمي الأول في مركز دبي المالي العالمي

دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن افتتاح المقر الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (سينوشور) لتبدأ الشركة مزاولة أعمالها على مستوى المنطقة من المركز المالي.

وتأسست «سينوشور» بتمويل حكومي لتزاول أعمالها وفقاً لمجموعة من السياسات، وتسعى لتعزيز النشاط الاقتصادي الصيني الخارجي وتوطيد علاقات الصين التجارية وتعزيز تعاونها على المستوى الدولي على أساس غير ربحي. وساهمت الشركة بالمجمل بدعم أعمال تزيد قيمتها على 5.3 مليار دولار في التجارة الداخلية والخارجية والاستثمارات ووفرت الخدمات المتعلقة بتأمين ائتمان الصادرات لأكثر من 210 آلاف شركة، إضافة إلى مساعدة قرابة 300 بنك على توفير أكثر من 3.9 تريليون يوان صيني من تمويل الصادرات وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية 2020. ومنذ عام 2015، حافظت الشركة على موقعها في صدارة قائمة «شركات ائتمان الصادرات» بحسب إجمالي مبلغ التأمين، والتي يعدها «اتحاد بيرن»، الاتحاد العالمي الرائد الممثل لجهات إصدار ائتمان الصادرات والاستثمارات.

ومن خلال مقرها الإقليمي الجديد، تهدف «سينوشور» إلى دعم مبادرة الحزام والطريق والمصالح الصينية الأخرى، إلى جانب تعزيز نمو التجارة والاستثمارات الصينية الخارجية.

وتقوم «سينوشور» كمجموعة بتقديم ضمان ائتمان الصادرات قصير ومتوسط وطويل الأجل؛ وضمان الاستثمار الأجنبي؛ وضمان ائتمان التجارة المحلية؛ والسندات؛ والضمانات؛ وإعادة التأمين المرتبط بضمان ائتمان الصادرات؛ وإدارة الذمم المدينة؛ والخدمات الاستشارية وغيرها.

المركز المالي المفضل للشركات الصينية إقليمياً

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي المفضل في المنطقة للشركات الصينية، ويحتضن أكبر المؤسسات المالية من الصين. ويعكس اختيار «سينوشور» لمركز دبي المالي العالمي لافتتاح مقرها الإقليمي مكانته الرائدة كمركز مالي عالمي، مع إطار عمل تنظيمي وقانوني عالمي المستوى، وبنية تحتية متطورة، وتقنيات اتصالات متقدمة ووصول يسير إلى الشركات العالمية الرائدة.

وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نبارك لشركة «سينوشور» في احتفالاتها بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، ونرحب بقرارها لتأسيس مقرها الإقليمي الأول في المنطقة ضمن مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد مكانة دبي كمركز رائد للشركات والأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتعزز نجاح مركز دبي المالي العالمي بترسيخ سمعته كمنطلق مثالي للشركات الصينية الرائدة لمزاولة أعمالها في المنطقة. ويؤكد حضور تلك الشركات في المركز على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات مع الصين، لذلك نركز على مساعدتها في تحقيق النمو بالمنطقة التي تحتضن مجموعة من أسرع الأسواق نمواً في العالم».

من جانبه قال سونغ شواجوانغ، رئيس مجلس إدارة «سينوشور»: «يسعدنا افتتاح مكتبنا التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي بدبي تزامناً مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس شركتنا. ويؤكد حضور «سينوشور» في المركز على التزامنا المستمر بتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ولا شك أن إمارة دبي تقدم منظومة مثالية لعمل الشركات الصينية الباحثة عن توسيع عملياتها في المنطقة، ونحن على ثقة بأن تواجدنا هنا سيمنحنا مجموعة كبيرة من الفرص وسيخلق مزيداً من القيمة التي تعود بالفائدة علينا وعلى الأطراف المعنية».