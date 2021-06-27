شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة جيدة للأسهم.. و«العالمية» يقفز بالحد الأعلى و«ألفا ظبي» يغلق عند 15 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم المحلية مكاسب جيدة في مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بشهية الشراء على العديد من الأسهم، لاسيما في العقار والبنوك والاستثمار، ليقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.99% ومؤشر دبي 0.47%.

وبلغت سيولة الأسواق 1.79 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و174.02 مليون درهم في سوق دبي، و365.3 مليون سهم توزعت بواقع 226.06 مليون سهم في أبوظبي، و139.27 مليون سهم في دبي.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه، عقب إدراج شركة «ألفا ظبي»، التابعة لشركة «العالمية القابضة»، فيما يعد هذا الإدراج الأكبر في السوق بعد شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017.

وبدء السوق التداول على سهم «ألفا ظبي» على سعر 20 درهماً بقيمة سوقية للشركة وصلت إلى 200 مليار درهم، علماً بأن قيمة التداولات بلغت على السهم في أول يوم من إدراجه 227.8 مليون درهم، ليصل سعره عند الإغلاق 15 درهماً.

وعلى إثر هذا الإدراج قفز سهم «العالمية القابضة» بالحد الأعلى 15% عند مستوى 110.8 درهم، وهو أعلى سعر له على الإطلاق، بينما استقطب سيولة تجاوزت نصف مليار درهم.

وفي سوق دبي، ارتفعت العديد من الأسهم، منها «إعمار العقارية» الذي تصدر التداولات بقيمة 53 مليون درهم، مرتفعاً 1.18% إلى مستوى 4.28 درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 3.85% إلى 0.781 درهم، من خلال سيولة بقيمة 39 مليون درهم.

وارتفع «دبي الإسلامي» 0.2% إلى 4.88 درهم، و«إعمار مولز» 1.44% عند مستوى 2.1 درهم.