بنك الإمارات دبي الوطني وشرطة دبي يتيحان الإيداع النقدي عن بعد

دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إتاحة خدمة الإيداع النقدي عن بعد لصالح عملاء شرطة دبي. وتأتي الخدمة المؤتمتة بالكامل لتتيح لعملاء شرطة دبي إيداع الأموال في أي وقت، لتصل على الفور إلى حساب شرطة دبي عبر شبكة أجهزة الإيداع النقدي التابعة للبنك والتي يتجاوز عددها 300 جهاز متوفر على مدار الساعة. وتهدف هذه الخدمة إلى رقمنة المعاملات اليدوية الشهرية التي يجريها عملاء شرطة دبي عبر فروع بنك الإمارات دبي الوطني.

وعلاوة على الارتقاء بتجربة العملاء، تساعد المنصة الرقمية أيضاً على ضمان سلامة موظفي بنك الإمارات دبي الوطني، والعملاء والمجتمع بأسره، عبر تقليص عدد الزيارات الفعلية للفروع عملاً بالإجراءات الاحترازية خلال جائحة «كوفيد-19» المتواصلة.

وفي معرض تعليقه على الخدمة الجديدة، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتباره سبّاقاً إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توفير خدمات متميزة تدعم احتياجات إدارة النقد لعملائنا وتوفر تجربة مبسطة لعملائهم. إن إتاحة خدمة الإيداع النقدي عن بعد لعملاء شرطة دبي تؤكد الدور المهم للابتكار في الارتقاء بتجربة العملاء وحرصنا على دعم استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الابتكار والإبداع وسعادة المجتمع».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذه الخدمة الجديدة ستضفي مزيداً من السهولة على تعاملات عملاء شرطة دبي، ونتطلع قدماً لمواصلة التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة للمساهمة في رقمنة العمليات المصرفية وعمليات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

إسعاد المتعاملين

ومن جانبه أكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم وتحقق السعادة لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، ومن ضمنها تطبيق نظام الإيداع النقدي عن بعد لنزلاء المؤسسات العقابية بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم التوجه الحكومي في التحول الذكي لتقديم الخدمات عن بعد لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع.

وأضاف أن بإمكان ذوي النزلاء التوجه إلى أي فرع من فروع بنك الإمارات دبي الوطني المنتشرة في جميع إمارات الدولة، وإيداع المبلغ المراد إيصاله للنزيل، في حساب المؤسسات العقابية مرفقاً باسم النزيل ورقمه، وبدورها تقوم المؤسسات العقابية باستلام المبالغ المالية من البنك وإيداعها في الحسابات الشخصية للنزلاء للاستفادة منها وفق ما يحتاج النزيل مثل التسوق من السوبرماركت الذكي المتوفر في المؤسسة للنزلاء.