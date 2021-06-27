شكرا لقرائتكم خبر عن ملبورن سيتي يفوز بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

توج ملبورن سيتي بطلاً لدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى طوال تاريخه بعد الفوز 3-1 على سيدني إف.سي في المباراة النهائية للبطولة الأحد، لينتقم لهزيمته أمام نفس المنافس في العام الماضي 1-0.

وبذل سيدني جهداً كبيراً بعد طرد لاعبه لوك براتان في الدقيقة 35، لكن سكوت جالواي أحرز الهدف الثالث للمنافس في الوقت المحتسب بدل الضائع وضمن الفوز لملبورن بعد هدفي لاعبيه ناثانييل أتكينسون والقائد سكوت جاميسون في الشوط الأول.

وتقدم سيدني بهدف حمل توقيع لاعب لاعبه كوستا بارباروسيس في الدقيقة 21، قبل أن يعادل أتكينسون النتيجة بعد ذلك بدقيقتين فقط ويضيف القائد جاميسون هدف التقدم لملبورن من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول سيدني الصمود وتحقيق التعادل، لكن جالواي عزز تقدم فريقه بفضل تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد الفوز قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".