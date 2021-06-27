شكرا لقرائتكم خبر عن صنز يهزم كليبرز ويقترب من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز ديفين بوكر 25 نقطة قبل أن يغادر الملعب لارتكابه خمسة أخطاء شخصية، وأضاف دياندريه ايتون 19 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة ليصبح فينكس صنز على بُعد انتصار واحد من التأهل لنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في 28 عاماً بعد فوزه 84-80 على مضيفه لوس أنجليس كليبرز.

وسجل كريس بول، الذي كان يخوض مباراته الثانية بعد غيابه عن أول مباراتين في السلسلة بسبب بروتوكول كوفيد-19، 18 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة ليتقدم صنز 3-1 في نهائي القسم الغربي الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ونجح بول في تسجيل خمس رميات حرة في آخر سبع ثوان ليحسم الانتصار.

ويملك صنز الآن ثلاث فرص لحجز مكانه في النهائي، وستكون الأولى في المباراة الخامسة يوم الاثنين في فينكس.

وسجل بول جورج 23 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة مع كليبرز، لكنه أحرز خمس تصويبات فقط من 20 محاولة من الملعب وثلاثية واحدة من تسع محاولات، بينما أضاف ريجي جاكسون 20 نقطة.

وكانت نسبة نجاح تصويبات كليبرز من الملعب 32.5 بالمئة فقط في غياب كواي ليونارد الذي لم يشارك للمباراة السادسة على التوالي في الأدوار الإقصائية بسبب إصابة في الركبة.

وتأخر كليبرز 50-36 بنهاية الشوط الأول لكنه عاد للمباراة بتفوقه على صنز 30-19 في الربع الثالث. وأتيحت لكليبرز العديد من الفرص للتقدم في الربع الأخير، لكن الفريقين لم يسجلا أي نقاط لما يقرب من أربع دقائق ليستمر تقدم فينكس 71-70.

ولم يسدد الفريقان جيداً من الملعب في الربع الأخير، وكانت نسبة صنز 21.1 بالمئة مقابل 15.8 بالمئة لكليبرز، ومع حاجة كليبرز إلى لاعب يعتمد عليه في غياب ليونارد، نجح جورج في تصويبة واحدة فقط من سبع محاولات في الربع الأخير.

وقلص تيرينس مان الفارق لكليبرز 79-76 مع تبقي 58.5 ثانية بعد لحظات من خروج بوكر من المباراة بسبب الأخطاء الشخصية، وتقدم صنز 81-78 بعد رميتين حرتين من بول قبل سبع ثوان على النهاية.

واستحوذ ميكال بريدجز على 13 كرة مرتدة مع صنز بينما سجل إيفيتسا زوباتس 13 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة مع كليبرز، وأحرز مان 12 نقطة لصالح لوس أنجليس.