شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد أجندة الإمارات لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً للتجارة الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً لتجارتنا الخارجية.

وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً لتجارتنا الخارجية. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنوياً 1.5 تريليون درهم، وشبكتنا اللوجستية في 400 مدينة عالمية، ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية».

وأوضح سموه: «اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70% من ناتجنا الاقتصادي الوطني، وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50% خلال السنوات القادمة. نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله».

وأضاف سموه: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء، مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير. الإمارات تُنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال، وهدفنا المنافسة عالمياً مستقبلاً. البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى إلى ترسيخه». وأورد سموه: «اعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي. الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالمياً مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً».