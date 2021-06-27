شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 30,516 لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 30,516 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس السبت 15,073,743 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 152.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».