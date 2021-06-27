شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. ورأس المال يربح 2.9مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4017 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.