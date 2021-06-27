شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 3.6% لعقود خام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة3.4%.

وكانت أسعار النفط قد سجلت 76.18 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.05 دولار للبرميل، حيث شهدت ارتفاعا إلي أعلي مستويات لها منذ شهر أكتوبر 2018 .

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو المقبل، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس 2021.