شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 27-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.48 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.11 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.93 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 214.93 ريال بما يعادل 57.32$ سعر الذهب عيار 22بنحو 197.02 ريال بما يعادل 52.54$ سعر الذهب عيار 21بنحو 188.07 ريال بما يعادل 50.15$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.20 ريال بما يعادل 42.99$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.38 ريال بما يعادل 33.43$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.46 ريال بما يعادل 28.66$ سعر أوقية الذهببنحو 6,684 ريال بما يعادل 1,783$ سعر جنيه الذهببنحو 1,505 ريال بما يعادل 401.22$ سعر كيلو الذهببنحو 214,930 ريال بما يعادل 57,315$