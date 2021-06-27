شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 27-6-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.11 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 49.08 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، سجلا فى البنك المركزى 51.81 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وذلك مع أولى تعاملات الأسبوع الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.81 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.08 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.11 جنيه.

52.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.08 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.89 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.02 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.33 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.36 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.