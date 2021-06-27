"فولكس فاجن" تقرر التخلى تدريجيا عن إنتاج محركات الاحتراق

القاهرة - سامية سيد - تخطط مجموعة "فولكس فاجن" للسيارات، للتخلى عن إنتاج محركات الاحتراق فى عدد من المناطق حول العالم، وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن عملية التخلى عن محركات الاحتراق سيتم بشكل تدريجى والبداية ستكون بالقارة الأوروبية.

وقال مدير تسويق فولكس فاجن، كلاوس تسيلمر:" سنتخلى عن العمل في مجال سيارات محركات الاحتراق في أوروبا في الفترة بين 2033 و2035" ..مشيرا إلى أن التخلي عن هذه السيارات فى الولايات المتحدة والصين سيتم في خطوة لاحقة بعض الشيء، وسيستغرق الأمر فترة أطول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وأكد تسيلمر أن فولكس فاجن ستواصل الاستثمار فى تحسين سيارات الاحتراق .. لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على سيارات الديزل لكنه اعتبر أن معيار العوادم المزمع (يورو7) سيكون بمثابة تحد من نوع خاص بالنسبة لسيارات الديزل.