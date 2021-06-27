شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 27-6-2021، أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وذلك مع أولى تعاملات الأسبوع الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.60جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.