شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 27-6-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.60جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.59جنيه للشراء، و18.81جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.67جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجل سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا أمام الجنيه بكافة البنوك المصرية، وذلك مع أولى تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا في البنك الأهلي4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

18.80 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.76 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.60 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.60 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59 جنيه.

18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.63 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

18.82 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.59 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.