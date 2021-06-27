شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27-6-2021، استقرارا أمام الجنيه بكافة البنوك المصرية، وذلك مع أولى تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا في البنك الأهلي4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، فى أولى أيام الأسبوع للبنوك المصرية ليسجل الدولار والريال السعودى استقرارا أمام سعر الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.60 للشراء، 18.80جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59 للشراء، 18.76 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.