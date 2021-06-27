شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، المجموعة المالية هيرميس القابضة، المصرية للاتصالات، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12876 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4009 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2322 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3291 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، سبيد ميديكال، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 246 سهم، 768.1 ألف سهم، مليون سهم، 21 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 مليون سهم، 20 ألف سهم، 426.5 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 50 ألف سهم، 24.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، 4329 سهم، 565 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 70 سهم، 484 ألف سهم، 170 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي 250 ألف سهم، 28094 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، شراء عدد 200 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

في سياق منفصل أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، وبلغت الإيرادات 8 مليارات جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021، وهو انخفاض سنوي بنسبة 23% بسبب تراجع مساهمة مشروع الشركة المصرية للتكرير نتيجة مواجهته تحديات تشغيلية أدت إلى توقف نشاط بصورة كاملة لمدة 29 يومًا وتباطؤ طاقته الإنتاجية لمدة 20 يومًا آخر خلال نفس الفترة، وعلى هذه الخلفية تكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 478.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 405.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.