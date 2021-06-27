شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال محمود السوهاجي - تاجر بالسوق- إن الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

وأضاف السوهاجي لليوم السابع أن أسعار البطاطس بين 2-5.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.