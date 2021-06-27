5 أخطاء شائعة تجنبها للمحافظة على سلامة سيارتك

تجنب 5 أخطاء:

1. الإفراط في تزويد الإطارات

2. استخدام مبرد غير مناسب

3. القيادة رغم ظهور ضوء تحذير نفاد الزيت

4. القيادة بأقل من ربع خزان الوقود

5. قيادة سيارتك رغم ارتفاع درجة الحرارة

دبي: فاروق فياض

هناك أمور باتت شائعة في يومنا هذا، تشكل خطرا كبيرة اذا تجاهلها السائق أثناء السير وخاصة في طرقات البيئة الحارة والجافة والتي تشكل عبئا إضافيا على حرارة المحركات وحتى الإطارات.

ويعد الحفاظ على كفاءة المركبة من أهم الأهداف التي يجب أن يضعها سائق السيارة ومالكها نصب عينيه. حيث أنه قد يعرضها بدون قصد لخطر التلف نتيجة تجاهله لعلامات تحذيرية مبكرة. وفيما يلي خمسة أمور يجب أن تكون على دراية بها وتجنبها بأي طريقة:

1. الإفراط في تزويد الإطارات:

إن الإفراط في تزويد إطارات سيارتك يشكل خطراً كبيراً مثله مثل تعبئتها بأقل من اللازم. عندما تضخ الكثير من الهواء داخل إطارات السيارة، فإنك لا تهدد براحتك وسلامتك فحسب بل تعرض الإطارات للتلف أيضاً. يمكن أن يتسبب الإفراط في تضخيم الإطارات إلى زيادة ضغط الهواء داخلها، ما قد يؤدي إلى تآكلها بشكل غير متساوٍ وبسرعة أكبر. وبالتالي سينتج عن ذلك أيضاً قيادة السيارة بطريقة غير مريحة ووعرة، لأن ضغط الهواء الزائد يقلل من قدرة امتصاص الإطار لأي صدمات محتملة.

2. استخدام مبرد غير مناسب:

إذا كنت تريد شراء المبرد أو مقاوم للتجمد واستخدامه بنفسك، فتأكد من استخدام العلامة التجارية المناسبة والنوع الذي يتناسب مع سيارتك. عادة ما يتم ذكر مجموعة متنوعة من الإرشادات في دليل سيارتك. والتي من بينها استخدام المبرد غير المناسب قد يؤدي إلى تآكل نظام المحرك. في نهاية المطاف يمكن أن يهلك محرك السيارة ويضعف أداءها. لذلك يفضل زيارة مركز خدمة معتمد للتحقق مما إذا كنت تستخدم المبرد الصحيح أم لا، أو الذهاب للميكانيكي من أجل تقييم الضرر إن وجد، وتغيير المبرد إذا لزم الأمر.

3. قيادة السيارة على الرغم من ظهور ضوء تحذير نفاد الزيت:

عندما يظهر على شاشة عرض سيارتك ضوء تحذير قرب نفاد الزيت، يجب عليك الوقوف فوراً جانباً وإيقاف تشغيل المحرك. حيث أن ذلك يمثل إشارة إلى أن مستوى الزيت في سيارتك منخفض للغاية وسيكون من الخطورة الاستمرار في القيادة دون وجود حل للمشكلة. يمكن أن تشير لمبة التحذير إلى تسريب زيت أو أن مضخة الزيت تالفة أيضاً. إذا واجهت مثل هذا الموقف، فما عليك فعله هو ركن سيارتك في مكان آمن، وطلب المساعدة وسحب سيارتك إلى أقرب مركز صيانة.

4. القيادة بأقل من ربع خزان الوقود:

إذا كنت من النوع الذي لا يحب دفع أموال أكثر في ملء خزان الوقود بالكامل وتقوم بتعبئته بناءً على احتياجاتك فقط، قد يعرضك ذلك إلى نفاد الوقود أثناء قيادة السيارة، ومن المحتمل أنك لا تدرك مدى خطورة ذلك على سيارتك. أولاً قد لا يكون مقياس الوقود دقيقاً تماماً وقد يكون مستوى الوقود الفعلي أقل مما تراه على الشاشة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تشغيل محرك السيارة بكمية وقود قليلة أيضاً إلى تآكل مضخة الوقود قبل التاريخ المتوقع. لذا يجب أن تملأ خزان وقود السيارة عندما يصل المؤشر إلى علامة الربع بشكل كامل. على المدى الطويل، يمكن أن يساعدك ذلك في تجنب الإصلاحات المكلفة.

5. قيادة سيارتك على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة:

بافتراض أنك تقود في يوم شديد الحرارة أو علقت داخل زحام شديد بسبب حالة ازدحام الطريق في وقت الذروة أو أنك تسير على منحدر عالٍ، فإن «ارتفاع درجة حرارة المحرك» قد يكون احتمالًا ممكناً. قد يظهر على شاشة سيارتك علامة ارتفاع درجة حرارة المحرك، وإذا استمررت في القيادة، فأنت تزيد من خطر تلف السيارة. أول شيء يجب عليك في هذه الحالة، هو إيقاف مكيف الهواء وفتح النوافذ. بعد ذلك، يمكنك توجيه الحرارة من المحرك إلى المقصورة الخاصة بك من خلال تشغيل جهاز التدفئة. حاول إيقاف سيارتك بأمان واتصل بمركز الخدمة لسحب السيارة و تصليح العطل المفاجئ.