شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي» تثبت تصنيف إعمار العقارية وتتوقع أرباحاً تتجاوز 8 مليارات درهم في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي جلوبال»، التقييم الممنوح لشركة «إعمار العقارية» عند «BB+»، وعدلت النظرة المستقبلية للشركة من سلبي إلى مستقر في ضوء الزخم القوي لأسواق العقارات في الدولة، والأداء الإيجابي للشركة منذ بداية العام.

وأكدت الوكالة في تقرير حديث لها، أن سوق العقارات السكنية في دبي يكتسب زخماً مع زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض مناطق الإمارة لأول مرة منذ 2015.

وقالت إن شركة إعمار العقارية تمتلك نصيب الأسد من النمو بفضل موقعها الرائد في السوق، كما يتضح من ارتفاع مبيعات العقارات في دولة الإمارات إلى 10.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ6.3 مليار درهم في عام 2020 بأكمله.

كما تتوقع «ستاندرد آند بورز» حدوث انتعاش في أرباح الشركة ومقاييس الائتمان في عام 2021، حيث من المحتمل أن تتجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8 مليارات درهم، وتحسن نسبة العائدات من العمليات إلى الديون لتصل إلى نحو 30%، وأن تستمر في الارتفاع في السنوات التالية.

تسليم 6000 وحدة هذا العام

وترجح الوكالة أن تسلم الشركة 6000 وحدة جديدة هذا العام، بعد أن سلمت 4800 وحدة سكنية في 2020، وتوقعت أن تواصل عمليات التسليم الارتفاع إلى 10 آلاف وحدة بحلول 2022.

كما رجحت نمو العائدات بنحو 30% هذا العام في ظل ظروف السوق المواتية. وتتوقع الوكالة أن تشهد أعمال الشركة الدولية التي تشكل 25% من عائداتها، نمواً هذا العام خاصة في مصر وتركيا وباكستان.

وقالت إن أعمال الضيافة كذلك مرشحة للاستفادة من التحسن في حركة السفر وأعداد السياح والسماح للفنادق بالعمل بطاقة استيعابية كاملة.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تتحسن عائدات الشركة من التأجير على مستوى مساحات التجزئة تدريجياً، مع تحسن مستويات الإشغال، لافتة إلى أنها تتوقع أن تكون إعمار قد توقفت عن تقديم الإعفاءات للعملاء على الإيجارات.

وثبتت الوكالة التقييم الممنوح لإعمار مولز، كذلك، عند «BB+»، كما عدلت أيضاً النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر.