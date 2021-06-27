إطلاق جوائز «أوتوميكانيكا دبي» للاحتفاء بالمتميّزين في قطاع السيارات

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الجهة المنظّمة لفعاليات أوتوميكانيكا دبي، عن إطلاق الدورة الأولى من جوائز أوتوميكانيكا دبي للاحتفاء بأفضل المؤسسات في القطاع من حيث المواهب والأداء وتكريمها.

ويقدم المعرض 19 جائزة تتوزع على ثلاث فئات هي مزودي الخدمات، والأفراد والمنتجات، والتدريب، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين بها في اليوم الأول من المعرض الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام بين 14-16 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور المهندس مصطفى خضر الدح، رئيس وحدة صيانة المركبات الخفيفة لدى ورشة حكومة دبي وعضو لجنة التحكيم: «نتطلع إلى حضور فعاليات توزيع الجوائز لدورها المشجع للتميّز في قطاع تصليح السيارات، وإسهامها في الارتقاء بمعايير القطاع إلى أفضل المستويات الدولية المعمول بها».

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء الفنيين في قطاع خدمات السيارات، ومنهم جراهام ثريلفل المدير العالمي لحسابات العملاء في وحدة إعادة طلاء السيارات لدى أكزونوبل، آلان ويلي مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمينة بروفيشينال، ناصر الصيري رئيس قسم صيانة السيارات الخاصة، دائرة هندسة الميكانيك لدى ورشة حكومة دبي، الدكتور نعمة مهردادي المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى هيلا الشرق الأوسط، الدكتور خالد الصبّاح المدير الإداري لشركة زد إف الشرق الأوسط، فرانك بيوجين رئيس اتحاد ورش المعدّات الألماني، مارتن روبرتس مدير النقل لدى مومينتوم لوجيستيكس، يورغ موميرتز المدير الإقليمي لشركة مان الشرق الأوسط للشاحنات والحافلات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ باب تقديم الترشيحات مفتوح لغاية 31 أغسطس المقبل، وذلك ضمن فئات الجوائز التالية: أفضل ورشة سيارات تجارية للعام، أفضل ورشة تجارية لإصلاح هياكل السيارات للعام، أفضل ورشة مستقلة للعام، أفضل ورشة مستقلة لإصلاح هياكل السيارات للعام، أفضل ورشة تابعة لوكالة للعام، أفضل ورشة إصلاح هياكل سيارات تابعة لوكالة في العالم، أفضل ورشة للعام - قطاع عام، أفضل ورشة إصلاح هياكل السيارات للعام - قطاع عام، أفضل مزود سريع لخدمات السيارات للعام لمزودي الخدمات، أفضل مدير لخدمات ما بعد البيع للعام، أفضل مدير ورشة للعام، أفضل مدير ورشة إصلاح هياكل سيارات للعام، أفضل مدير في القطاع العام للعام، جائزة السيدات في قطاع خدمات السيارات، جائزة أفضل منتج من حيث الابتكار والاستدامة والسلامة، وجائزة التدريب والمنتجات.

من جانبه، قال محمود غازي بيليكوزين، مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي: «تهدف هذه الجوائز إلى الاحتفاء بالنجاح والتميّز من خلال تكريم المؤسسات والأفراد الذين قدّموا أفضل مستويات الأداء. كما تُتيح فئات الجوائز للشركات فرصة استعراض باقة واسعة من الإنجازات التي حققتها، ونحن متحمسون للغاية للوقوف على مدى تأقلم القطاع والتميّز الذي أظهره على مدار العام الماضي».

ومن المقرر أن تصدر القائمة المختصرة لأسماء المشاركين في سباق الفوز بالجوائز في 30 سبتمبر المقبل، مع الإعلان عن المرشحين النهائيين في 20 نوفمبر 2021.