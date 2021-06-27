«إتش إس بي سي» يلتزم بتقديم تسهيلات ائتمانية بـ 18.4 مليار درهم حتى 2023

دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك إتش إس بي سي عن التزامه بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) لدعم شركات الأعمال القوية في الإمارات العربية المتحدة ممن هي بحاجة للحصول على رؤوس أموال جديدة لتعزيز خططها المتطورة لتنمية أعمالها على المستوى العالمي.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «في العام الذي تحتفل فيه دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وكذلك احتفال بنك إتش إس بي سي بمرور 75 عاماً على كونه أول بنك يفتتح أبوابه للعمل في الإمارات، فإنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة لدعم شركات الأعمال الإماراتية القوية ممن لديها رؤى قوية وجريئة للمستقبل وتوقعات لتحقيقها.

81 % من شركات الأعمال بالدولة تعتزم زيادة الإنفاق نهاية الجاري

وفقاً لتقرير المستكشف 2020 الصادر عن البنك، فإن 81٪ من شركات الأعمال الإماراتية تعتزم زيادة إنفاقها الاستثماري بحلول نهاية عام 2021 مقابل 66٪ من الشركات على المستوى العالمي، بينما يتوقع 90٪ من الشركات توسيع أعمالها التجارية الدولية على مدى 12-18 شهراً مقابل 72٪ من الشركات على المستوى العالمي.

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أيضاً أن 99٪ من شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة، وذلك مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 90٪.

تسهيلات التجارة الخضراء

وأضاف شرف قائلاً:«تشير دراستنا بوضوح إلى أن شركات الأعمال الإماراتية مستعدة للاستثمار على المستوى الدولي وعلى نحو مستدام. وإن التزامنا بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار، من الآن وحتى عام 2023، ستسهم في دعم خطط شركات الأعمال القوية لدخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هيكلة شبكات التوريد الخاصة بها، وتعزيز الابتكار - ولعب دور فاعل في المساعدة في تشكيل قصة النمو المستقبلي للدولة».

وتابع شرف قائلاً:« وسنقوم باستخدام شبكتنا الدولية وميزانيتنا المالية لدعم طموحات عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو والاستقرار لأعمالهم على المدى الطويل بينما يواصل الاقتصاد انتقاله إلى مستقبل مستدام تقوده التقنيات الرقمية المتطورة».

وسيتم تقديم هذه المبادرة، بما في ذلك الخصومات على القروض الخضراء، وإمكانية الوصول إلى برامج النمو المستهدفة، والمزايا المتعلقة بالتجارة مثل تقييمات وتسهيلات التجارة الخضراء، لشركات الأعمال التي تستوفي المعايير المطلوبة - والمتاحة على موقع المبادرة على الإنترنت.

وبالنظر إلى أنماط الابتكار والنمو ذات الصلة على مدار الشهور الـ18 الماضية، يتوقع البنك تلقي الاستفسارات من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والتعليم والتكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء والنقل الأخضر والرعاية الصحية والتجارة والتصميم الحضري والتنقل.