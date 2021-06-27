شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجّل حصيلة يومية قياسية للوفيات جراء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (أ.ف.ب)، (رويترز)

أعلنت موسكو، الأحد، تسجيل عدد قياسي من الوفيات جراء وباء «كوفيد ـ 19» في الساعات الـ24 الأخيرة، في مؤشر على تواصل تدهور الوضع في روسيا التي ترزح تحت وطأة نسخة «كورونا» المتحوّرة «دلتا».

وأشارت بيانات رسمية أوردتها وكالات الأنباء الروسية، إلى أن موسكو سجلت 144 وفاة خلال 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ بدء الوباء.

وأعلنت روسيا تسجيل 20,538 إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي الرسمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و451291.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة، إن مجمل الوفيات الجديدة في عموم البلاد بلغ 599 شخصاً، لترتفع الحصيلة إلى 133282.