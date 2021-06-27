شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تاريخية للرئيس المصري إلى العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، في زيارة تاريخية، حيث تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً.

ويعقد الرئيس المصري لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الصعد، في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، التي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعباً.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس المصري مع رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين

وتأتي مشاركة الرئيس المصري في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث.