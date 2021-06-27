إصابات «كورونا» العالمية 180.68 مليون.. وماليزيا وتايلاند تمددان العزل

عواصم، وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 180.68 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و72004 حالة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019، في حين مددتا ماليزيا وتايلاند العزل العام لمواجهة تزايد الإصابات بالفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، الأحد، تسجيل 50040 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19» و1258 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 5051 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و175 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و503408 والوفيات إلى 232521. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن. وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726710 بعد تسجيل 538 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90754 بعد تسجيل ثماني حالات.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بالوباء، السبت، نزولاً من 25 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21 مقارنة مع 23 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91732 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء «برناما» الرسمية الماليزية، الأحد، نقلاً عن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أن ماليزيا ستمدد العزل العام إلى ما بعد يوم الاثنين للحد من انتشار «كوفيد-19». وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل العام غداً الاثنين، لكن «برناما» نقلت عن محيي الدين قوله إنه لن يتم تخفيفها حتى تنخفض الإصابات اليومية إلى أقل من أربعة آلاف حالة. وسجلت ماليزيا 5803 إصابات يوم السبت.

وأعلنت تايلاند، الأحد، فرض قيود جديدة في العاصمة وأقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفشٍ لفيروس «كورونا» في البلاد.

وذكرت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمدة 30 يوماً ابتداء من، الاثنين، تشمل حظر تناول الطعام في المطاعم في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة. وقالت الوثيقة إنه يجب إغلاق مراكز التسوق في بانكوك والأقاليم الخمسة بحلول الساعة التاسعة مساءً وسيتم حظر الحفلات أو الاحتفالات أو الأنشطة التي تنطوي على تجمع أكثر من 20 شخصاً للمدة نفسها.