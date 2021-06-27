خبراء الصحة في الإمارات واليابان يتشاركون الخبرات لتمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) ندوة رقمية بعنوان «صحة المرأة لتمكين المرأة الإماراتية» في الثاني والثالث من شهر يونيو الحالي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنمية العلاقات المفيدة لدولتي الإمارات واليابان، من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، حيث جمع بين خبراء قطاع الصحة في أبوظبي وطوكيو.

وتضمنت الندوة عروضاً مثيرة للاهتمام قدمها الخبراء، وحضرها 35 مشاهداً من العاملين في مجال الرعاية الصحية للمرأة في دائرة الصحة بأبوظبي.

وتم إدراج تمكين المرأة ضمن أهم اثني عشر مجالاً ذا أولوية في إطار مبادرة الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين اليابان والإمارات العربية المتحدة (CSPI) التي تم إطلاقها في إبريل 2018م، وبالتالي فان تمكين المرأة يعد بمثابة محور رئيسي للتعاون الثنائي المستمر بين الدولتين.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة في المجتمع الإماراتي، قالت هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع المرافق الصحية بدائرة الصحة بأبوظبي: «تتمتع المرأة في دولة الإمارات بحقوق متساوية مع الرجل في جميع المجالات، وخاصة في مجال العمل وتسعى دائرة الصحة في أبوظبي إلى تمكين وبناء المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، حيث تمثل المرأة 61٪ من موظفي دائرة الصحة. كما يلتزم القسم بتمكين دور المرأة وتعزيزه من خلال إشراكها في الأدوار القيادية».

وتضمنت الندوة ثلاثة عروض قدمتها خبيرات يابانيات في مجالي مبادرات رعاية صحة المرأة وتمكينها، بما في ذلك دراسات لنشر الوعي حول أهمية إدارة صحة المرأة، وجاءت كالتالي:

العرض الأول: قدمته أتسوكو أوكاجيما، المديرة العامة السابقة لمكتب المساواة بين الجنسين التابع لمكتب مجلس الوزراء، ونائبة المدير العام السابق لأمانة الوزير المسؤول عن الشؤون الصحية والطبية بوزارة الصحة والعمل والرفاهية باليابان.

تناولت أوكاجيما موضوع الدعم الصحي مدى الحياة لتعزيز تمكين المرأة وحالة المشاركة الحالية للمرأة في المجال الطبي، مسلطة الضوء على سياسة المساواة بين الجنسين في اليابان وتركيزها على صحة المرأة .

والعرض الثاني قدمته د. آنا كاتو، طبيبة مهنية ومستشارة الصحة الصناعية المعتمدة لشركة كاو، حيث قدمت مبادرات موظفي كاو التي تضع المرأة في المقام الأول، بما في ذلك الوقاية من أمراض النساء، وزيادة الوعي والترويج للفحوص الطبية، ونظام الدعم الشامل للحمل والولادة ورعاية الأطفال، وأثار المشاركون أسئلة حول الأمراض الشائعة بين الموظفات بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الرحم.

والعرض الثالث: من تقديم د. روريكو تسوشيما، طبيبة أمراض النساء والتوليد وطب الفترة المحيطة بالولادة وصحة المرأة ورئيسة عيادة الحياة النسائية في جينزا / شينجوكو، حيث عرضت تجارب اليابان في إجراء فحوص الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل، بالإضافة إلى التركيز على المبادرات الطبية لرفاهية المرأة مدى الحياة، بما في ذلك صحة الأم والجنين.

ومن جانب دولة الإمارات، قدمت الدكتورة فايزة أحمد، كبيرة المحللين ومراقبة الجودة في وزارة الصحة، برنامج صحة الأم التابع للإدارة. وهو برنامج يلعب دوراً مركزياً في تحسين الخدمات الطبية ضمن شبكة مستشفيات وزارة الصحة.

وقد اقترح المشاركون اليابانيون توسيع نطاق التعاون من خلال تعريف المستشفيات ذات الصلة والتدريب المحتمل عبر الإنترنت في القبالة والفحص بالموجات

وقالت هند الزعابي «خلال الندوة، تعرفنا على نهج اليابان واستراتيجيتها تجاه تمكين المرأة، من خلال ضمان مساهمة المرأة كعضو منتج في المجتمع، حيث يتم دعم المرأة وتشجيعها ليس في السعي لتحقيق طموحاتهم المهنية فحسب، بل يتم دعمهن أيضاً للوفاء والقيام بمسؤولياتهن الاجتماعية والعائلية».