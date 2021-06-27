شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية.. جريحان بانفجار قنبلة في كنيسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكونغو الديمقراطية-أ.ف.ب

انفجرت عبوة يدوية الصنع، صباح الأحد، في كنيسة كاثوليكية في مدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قبيل مراسم دينية، وتسببت بإصابة اثنين بجروح، حسبما أعلنت مصادر متطابقة. وأعلن مسؤول الشرطة في بيني (شمال كيفو، شرق البلاد) نرسيس موتيبا كاشالي أن «الانفجار وقع عند الساعة السادسة (4:00 ت.غ).. والعبوة مصنعة بمهارة»، حيث كانت العبوة موضوعة داخل الكنيسة. وجرح شخصان في الانفجار الذي وقع قبيل وصول المصلين للمشاركة في مراسم دينية مخصصة للأطفال.