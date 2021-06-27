اليوم القومى للحوكمة يطلق فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية

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القاهرة - سامية سيد - أطلق اليوم، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لعدد 150 سيدة من القيادات النسائية الشابة بمحافظات طنطا، المنصورة، دمنهور، دمياط، القاهرة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ويهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة، مضيفة أن البرنامج يهدف أيضا إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

وسلطت السعيد الضوء على دور المعهد في تنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة، ودعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري؛ وذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات وإختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي حوالي 150 سيدة من قيادات الحكومة المصرية، وستكون مدة التدريب 20 يوم تدريبي- 110 ساعة تدريبية، بواقع يومين في الأسبوع، تنقسم الى 15 يوما تدريب في قاعات تدريبية داخل كل محافظة بواقع 90 ساعة تدريبية، فضلا عن ٥ ايام تدريب اونلاين بواقع 20 ساعة تدريبية.

يشار إلى أن الدفعة الاولى والثانية من البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية قد تم تنفيذها في محافظات القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، المنيا، الأقصر.