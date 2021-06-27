شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جنيهات ارتفاعاً فى أسعار الذهب خلال أسبوع وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
وشهدنا أسبوع متوسط من حيث التداول على الذهب عالمياً، فرغم الأحداث الاقتصادية الكبيرة إلا أن أسعار الذهب تحركت في قناة سعرية شبه ثابتة بين 1770 وحتي 1785 دولار للأونصة طوال تداولات الأسبوع
وشهدنا هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتطورات الاقتصادية منها، إعلان مبيعات التجزئة الاسترالية وخطاب كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وشهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان
كما تعرضنا هذا الأسبوع لخطاب مساعد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة مخزونات النفط الخام الأمريكي.
وشهدما الخميس 24 يونيو، إعلان مناخ الأعمال الألماني من معهد IFO وملخص السياسة النقدية وقرار الفائدة من بنك انجلترا والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.