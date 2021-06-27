شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جنيهات ارتفاعاً فى أسعار الذهب خلال أسبوع وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات هذا الأسبوع والذي يبدأ يوم الاثنين وينتهي الجمعة وفق مواعيد التداول على الذهب عالمياً، ارتفاع بقيمة 10 جنيهات، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 765 جنيها وهو سعر فتح التداول مطلع الأسبوع إلي 775 جنيها وهو السعر المسجل الآن في السوق.

وشهدنا أسبوع متوسط من حيث التداول على الذهب عالمياً، فرغم الأحداث الاقتصادية الكبيرة إلا أن أسعار الذهب تحركت في قناة سعرية شبه ثابتة بين 1770 وحتي 1785 دولار للأونصة طوال تداولات الأسبوع

وشهدنا هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتطورات الاقتصادية منها، إعلان مبيعات التجزئة الاسترالية وخطاب كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وشهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان

كما تعرضنا هذا الأسبوع لخطاب مساعد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة مخزونات النفط الخام الأمريكي.

وشهدما الخميس 24 يونيو، إعلان مناخ الأعمال الألماني من معهد IFO وملخص السياسة النقدية وقرار الفائدة من بنك انجلترا والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.