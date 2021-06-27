شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 27-6-2021،فى أولى أيام الأسبوع للبنوك المصرية ليسجل الدولار والريال السعودى استقرارا أمام سعر الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.60 للشراء، 18.80جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59 للشراء، 18.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.64 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ21.67 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وفى سياق متصل شهد سعر الدولار استقرارا فى أول أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم، وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.60 للشراء، 18.80 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59 للشراء، 18.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.64 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.67 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.08 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.