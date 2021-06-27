شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12890 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4019 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3301 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، سبيد ميديكال، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 246 سهم، 768.1 ألف سهم، مليون سهم، 21 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 مليون سهم، 20 ألف سهم، 426.5 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 50 ألف سهم، 24.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، 4329 سهم، 565 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 70 سهم، 484 ألف سهم، 170 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي 250 ألف سهم، 28094 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، شراء عدد 200 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

في سياق منفصل أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، وبلغت الإيرادات 8 مليارات جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021، وهو انخفاض سنوي بنسبة 23% بسبب تراجع مساهمة مشروع الشركة المصرية للتكرير نتيجة مواجهته تحديات تشغيلية أدت إلى توقف نشاط بصورة كاملة لمدة 29 يومًا وتباطؤ طاقته الإنتاجية لمدة 20 يومًا آخر خلال نفس الفترة، وعلى هذه الخلفية تكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 478.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 405.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.